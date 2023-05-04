Бруцеллез северного оленя выявили на территории базы отдыха в ХМАО

В Югре зафиксировали случай заражения бруцеллезом северного оленя. Опасную инфекцию выявили на территории базы отдыха Общины КМНС «Остяко-Вогульск» (74 км дороги Ханты-Мансийск – Нягань). Ветслужба Югры проводит комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, сообщает пресс-служба регионального Природнадзора.

Бруцеллез — это зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку и характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Заболевание вызывается различными видами бруцелл. Клинически характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов, артритом и синдромом поражения нервной системы — невралгией, невритом, радикулитом, плекситом. При отсутствии адекватного лечения может привести к инвалидности и летальному исходу.

Специалисты призывают проводить ряд профилактических мероприятий:

Проводить тщательную термическую обработку мяса. Не стоит есть мясо с кровью, особенно дичь, свинину, фермерские продукты;

Стерилизовать или кипятить молоко и молочные продукты, отказаться от парного молока и продукции ферм, не прошедшей обработку и контроль, не покупать продукты такого рода вдоль дорог у частных производителей;

При работе с животными следует быть осторожными: использовать защитные резиновые перчатки, очки, фартуки, не касаться грязными руками глаз и слизистых рта (особенно это касается ветеринаров, охотников, работников боен и звероферм);

Ежегодно проводить профилактическую вакцинацию работников специализированных профессий (ветеринаров, охотников, работников звероферм, животноводов);

Проводить профилактическую иммунизацию крупного рогатого скота.