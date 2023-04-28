Подведены итоги конкурса «Все краски Севера»

Шесть наград завоевали юные тюменские авторы на XXVI Международном конкурсе детской рукописной книги «Все краски Севера». Итоги одного из самых массовых ежегодных детских творческих проектов подвели в Мурманске, рассказали в департаменте культуры Тюменской области.

В этом году в конкурсе принимали участие 951 человек. Юные писатели от дошкольников до студентов создали 233 книги, которые были представлены на выставке Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Работы тюменских ребят были отобраны на международный конкурс среди победителей регионального проекта «Солнечные страницы детства», реализованного благодаря гранту губернатора Тюменской области.

Тюменцы завоевали призовые места в номинации «Заповедная страна»: первое – получила Есения Герасимова за семейную книгу «Путевые заметки», второе – занял Александр Артеменко за семейную книгу «Сказки мудрого оленя».

Второе место в номинации «Литературные подарки» завоевала Снежана Мирошниченко с книгой «Наум». Кроме того, книга юной писательницы была отмечена специальным призом Мурманского регионального общества фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека».

Специальными призами отмечены также Анна Чиковани, написавшая «Историю Снупа», и воспитанники детского центра «Капельки дождя» за коллективную работу «О себе и о других».

Победителям были вручены памятные подарки и спецпризы от соучредителей конкурса.