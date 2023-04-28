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​В Тюменской области после капремонта открылся трехэтажный жилой корпус дома-интерната

В Ярковском доме-интернате завершен капитальный ремонт

​В Тюменской области после капремонта открылся трехэтажный жилой корпус дома-интерната
Фото: admtyumen.ru

В Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов завершился капитальный ремонт жилого корпуса, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Ярковскому дому-интернату в этом году исполняется 65 лет, он является одним из старейших в Тюменской области. На капремонт, произведенный в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», из средств областного бюджета было выделено около 70 млн рублей.

В отремонтированном трехэтажном жилом корпусе на 120 мест будут проживать люди с ограниченными возможностями, нуждающиеся в постороннем уходе и наблюдении. Жилые комнаты обновленного здания оборудовали современной мебелью, создали уютную домашнюю обстановку. Корпус соответствует всем требованиям пожарной безопасности и доступности объектов для маломобильных граждан.

Начальник отдела соцобслуживания департамента социального развития Татьяна Бородина отметила: «В Тюменской области действуют 14 домов-интернатов для пожилых граждан и инвалидов, правительство уделяет большое внимание созданию в них безопасных и комфортных, приближенных к домашним, условий пребывания».

Напомним, что в 2020-2022 годах в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Тюменской области были отремонтированы основные корпуса в 11 домах-интернатах для пожилых и инвалидов. На эти цели из областного бюджета было выделено более 600 млн рублей.


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Сегодня в 17:34, просмотров: 277, комментариев: 0
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