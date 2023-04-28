​Тюменская больница №3 получила девять новых «скорых»

Тюменская областная больница № 3 получила девять машин скорой медицинской помощи. Автопарк больницы пополнился отечественными автомобилями ГАЗ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В преддверии профессионального праздника ключи от них передал водителям главный врач ОБ № 3 Дмитрий Бойко. С появлением нового транспорта автопарк станции скорой медицинской помощи полностью обновился

Современное оснащение автомобилей всем необходимым мобильным медицинским оборудованием позволяет оказывать неотложную помощь на месте вызова или в машине на пути в медучреждение.

В каждой машине есть аппарат ЭКГ с возможностью передачи результата исследований по беспроводной сети, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма.

Эргономичный салон автомобиля предназначен для эффективного оказания экстренной медицинской помощи и обеспечивает комфорт пациенту, а также бригаде скорой помощи. Существенной модернизации подверглась система отопления и кондиционирования транспорта.

Автомобили готовы к активной эксплуатации и уже используются в круглосуточном дежурстве.