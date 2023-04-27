В Сургуте стартовало рейтинговое голосование за проекты по благоустройству

В Сургуте началось рейтинговое голосование за приоритетные объекты благоустройства, в этом жителям города помогут волонтеры. Сейчас формируются команды добровольцев, которые будут рассказывать горожанам, как в два клика повлиять на обустройство зон отдыха в нескольких микрорайонах Сургута.

«У нас запланированы торговый центр «Союз» и торговый центр «Сургут Сити Молл», но мы будем работать не постоянно, в каждом торговом центре мы будем с периодичностью в неделю выходить: то есть неделю в одном центре, потом в другом и дальше меняемся», — рассказал и.о. директора департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

На сегодняшний день в ряды добровольцев приняты более сорока человек. Стать сопричастным, говорят в мэрии, можно до конца мая.

«Волонтером я решил стать, так как это очень важный большой проект, он проходит уже на протяжении трех лет. Благодаря ему у нас в городе как минимум уже построили набережную на Сайме. Это возможность принять участие в таком важном событии для нашего города», — уверен волонтер Олег Евстратов.

Опрашивать волонтеры будут не только прохожих. Выразить свое мнение смогут и студенты, причем без отрыва от учебы, волонтеры посетят вузы и колледжи города. Принять участие в голосовании может любой сургутянин старше 14 лет.

«Мы более плотно подошли к работе с учебными заведениями и сейчас посвятили времени чуть больше для формирования команд в каждом учебном заведении. Работают команды студентов из того или иного вуза для того, чтобы был доступ в учебные классы, чтобы не нужно было лишний раз дополнительно согласовывать вход студентов из других учебных заведений», — пояснил и.о. директора департамента культуры и молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Всего выставлено четыре территории: две зеленые зоны в микрорайоне 20А, парк на улице Республики, а также сквер на перекрестке бульвара Свободы и проспекта Ленина. Если эти объекты наберут достаточное количество голосов, то Сургут сможет претендовать на финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды» и получить значительную часть средств, необходимых для обустройства новых зон отдыха. С объектами можно подробно познакомится на официальном сайте голосования и сделать свой выбор.

«Мы не безразличные к тому, как улучшается наш город и какие новые места появляются в нем. Я проголосовала за парковую зону на микрорайоне 20А, потому мы часто проводим там разные мероприятия от института и нам важно, чтобы там появлялись новые места, в которых можно проводить свое время», – поделилась студентка 3 курса институтка экономики, управления и права Виктория Кшуманева.