В Тюменской области стартовала кампания по ремонту дорог

140 участков дорожного полотна общей протяжённостью 203 км будет отремонтировано за 2023 год в Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На Обходе г. Тюмени подрядная организация заменит 5 км асфальта по направлению от Велижанского тракта в сторону Салаирского тракта и 3 км на встречном направлении. Сейчас идёт фрезерование старого покрытия и укладка выравнивающего слоя.

Как рассказал заместитель директора по производству ДРСУ-1 Сергей Андреев, на данном участке дороги была избыточная колейность, из-за этого повышался риск возникновения аварий: «Поэтому принято решение выполнить ремонт изношенных участков. Суммарно заменим 63 тысячи «квадратов» асфальта. К середине мая работы планируем завершить».

В Тюменском районе планируется выполнить большой объём ремонтных работ – почти 50 км дорог на 103 улицах приведут нормативное состояние. Сейчас работы начали на 17 улицах района и 4 улицах Тюмени. В ремонт выведут также 33 участка на региональных дорогах, входящих в опорную сеть.

Администратор национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тюменской области Андрей Чистяков сообщил: «В плане работ по нацпроекту — 2 моста: в Ишиме и в Тюмени. В областном центре будет ремонтироваться путепровод через Транссибирскую магистраль в районе ул. Интернациональной. Работы начнутся после майских праздников и завершатся к сентябрю. Мы планируем восстановить верхнее покрытие, посмотреть дефекты по гидроизоляции – очень большой комплекс работ, которые в сжатые сроки будут проведены».

Все ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будут выполнены до середины октября.