Ремонт путепровода на ТКАД стартует 10 мая

10 мая в Тюмени начнется ремонт путепровода на ТКАД через Транссибирскую магистраль в районе улиц Интернациональной и Авторемонтной. Путепровод будет отремонтирован благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов обратился к тюменским автомобилистам с просьбой проявить терпение: «Сложно на ремонтный период организовать комфортную схему движения по путепроводу, потому что он активно используется. Мы постарались, чтобы, как минимум, 2 ряда в каждую сторону постоянно работало. Это позволит избежать серьёзных сложностей, хотя совсем их не избежать. Это очень большая и нужная работа».

Ремонтные работы на путепроводе разбиты на шесть этапов – по три в каждом направлении. Подрядная организация проведет замену верхних слоёв дорожной одежды, гидроизоляции и выравнивающего слоя путепровода, также будет обновлено ограждение моста. По графику ремонтные работы будут завершены к началу учебного года.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в Тюменской области будет отремонтировано 203 км дорог и проведены работы по капитальному ремонту двух инженерных сооружений.