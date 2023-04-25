Александр Моор участвует международной выставке «Иннопром. Центральная Азия 2023»

Губернатор Тюменской области Александр Моор во главе делегации, состоящей из более чем пятидесяти представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса, находится в Узбекистане. С 24 по 26 апреля в Ташкенте проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия 2023».

Губернатор примет участие в выставке, где представлены более 300 компаний из России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Тюменцы презентуют нефтегазовый кластер региона на международной площадке.

«Подготовка к поездке началась несколько месяцев назад, что позволило провести максимально глубокую проработку списка потенциальных партнеров, – сообщил Алексей Ергалиев, руководитель центра поддержки экспорта Тюменской области. – В рамках бизнес-миссии для наших компаний запланированы встречи, в том числе и на полях выставки «Иннопром. Центральная Азия». Четыре компании планируют подписать контракты непосредственно в Узбекистане».

В эти дни в Узбекистане также проходит бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта. В ней принимают участие несколько тюменских компаний.