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​Александр Моор предложил регионам России присоединиться к туристскому проекту для детей

Детей из Югры пригласили на отдых в Тобольск

​Александр Моор предложил регионам России присоединиться к туристскому проекту для детей
Фото: admtyumen.ru

Глава Тюменской области Александр Моор посетил IV Всероссийский форум национального единства, который проходит в Ханты-Мансийске.

Выступая на мероприятии, губернатор заявил, что в Тюменской области существует благоприятный межнациональный и межрелигиозный климат. Он способствует продуктивному и бесконфликтному взаимодействию представителей различных социальных групп и национальностей, а также поступательному развитию региона.

«Тюменская область, Югра и Ямал на протяжении многих лет остаются привлекательными для внутренней и внешней миграции. В связи с этим актуальными для нас являются темы адаптации и интеграции иностранных граждан, укрепления единства через сохранение и развитие культур и языков народов России. Это вопросы нашей ежедневной работы. Ведь в этом многонациональном единстве – сила России», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

Губернатор, воспользовавшись трибуной IV Всероссийского форума национального единства, предложил регионам России присоединиться к туристскому проекту для детей из семей военнослужащих. Он передал в подарок от Тюменской области детям из Югры 100 турпутевок в духовную столицу Западной Сибири – город Тобольск.

Глава региона отметил важность формирования с детства знаний о многонациональной истории нашего государства. Поездки помогут ребятам не только отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей: «Главное – укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками. Ведь знания и дружба – это мирное оружие, которое крепко защищает от терроризма и экстремизма», – считает Александр Моор.


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25 апреля в 10:44, просмотров: 725, комментариев: 0
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