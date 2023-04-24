Госдума предложила увеличить бюджетные места на инженерные и медицинские специальности

Минздраву, Минобрнауке и Минпросвещению совместно с федеральными и региональными органами власти поручено подготовить предложения по увеличению бюджетных мест по наиболее востребованным медицинским иинженерно-техническим специальностям в колледжах и вузах. Инициатива распространяется и на договора о целевом обучении. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Также министерства должны разработать дополнительные меры, направленные на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками.