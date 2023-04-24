Нехватка работников в России стала рекордной за 25 лет, оценил ЦБ

В первом квартале 2023 года нехватка кадров в России стала рекордной с начала наблюдений (1998 года). Об этом со ссылкой на результаты опроса ЦБ пишет «Коммерсантъ».

Наиболее острую нехватку кадров испытывают обрабатывающие производства (минус 28 баллов), предприятия промышленности (минус 25 баллов), водоснабжения (минус 23 балла), добычи полезных ископаемых, а также транспортировки и хранения (минус 22 балла). Самый низкий дефицит работников наблюдается в сфере продаж автомобилей (минус 10 баллов), оптовой торговле (минус 13 баллов) и сфере услуг (минус 14 баллов).

На фоне рекордной нехватки кадров в ЦБ фиксируют позитивные ожидания работодателей от перспектив найма в ближайшие месяцы, отмечает издание. Предприятия рассчитывают увеличить численность работников, особенно в обработке, строительстве, торговле, в сфере транспортировки и хранения, водоснабжения и водоотведения. Это может быть связано с появлением на рынке труда новых специалистов, заканчивающих вузы и колледжи в этом году.