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​2388 семей Тюменской области улучшили жилищные условия в рамках региональных и госпрограмм

Александр Моор оценил качество жизни в регионе

​2388 семей Тюменской области улучшили жилищные условия в рамках региональных и госпрограмм
Фото: admtyumen.ru

В 2022 году Тюменская область заняла третье место в России по показателю ввода жилья на душу населения – он составил 1,4квадратных метра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем отчете о работе регионального правительства перед депутатами областной думы.

В области был введен рекордный объем жилья – 2 миллиона 245 тысяч квадратных метров. Всего в 2022 году в рамках жилищных программ в регионе улучшили жилищные условия 2388 семей.

Говоря о реализации мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, губернатор сообщил, что доля населения области, обеспеченного качественным водоснабжением, составила более 82%. Также продолжается газификация региона, правом на социальную поддержку для установки внутридомового газового оборудования в 2022 году воспользовались порядка 1300 граждан. Для решения задач в сфере ЖКХ активно вовлекаются частные инвесторы.

Тюмень вошла в тройку лидеров по качеству городской среды среди крупных городов России с населением от 250 тысяч до миллиона человек. «Это отражение той большой работы, которую мы делаем в сфере благоустройства, – считает глава региона. – В 2022 году благоустроено 112 объектов в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, а также в Аромашевском, Тюменском, Уватском и Юргинском районах».

Комфортная инфраструктура населенных пунктов Тюменской области способствуют развитию туризма, отметил Алесандр Моор. Более 3 миллионов туристов посетили область в 2022 году. Впервые был проведен конкурсный отбор проектов в сфере внутреннего и въездного туризма – 12 организаций получили субсидии из регионального бюджета для реализации проектов. Результат работы по развитию индустрии туризма оценили на Всероссийской туристической премии, где регион получил две награды высшей степени.

Депутаты Тюменской областной думы отметили эффективную работу регионального правительства и органов местного самоуправления в 2022 году.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 349, комментариев: 0
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