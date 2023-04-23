Александр Моор рассказал о достижениях региона за год

Тюменская область входит в тройку российских регионов, лидирующих в рейтинге качества жизни. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2022 году.

Губернатор отметил, что Тюменская область традиционно находится в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать. Это подтверждает стабильный рост численности населения – сейчас в области проживает более 1 миллиона 600 тысяч человек. Кроме того, ежегодно растет количество многодетных семей – их уже более 32 тысяч.

В Тюменской области продолжается активное развитие таких значимых отраслей, как медицина и образование, свидетельствует отчет главы региона. «Благодаря эффективной работе системы здравоохранения мы фиксируем рекордный рост продолжительности жизни населения. По итогам 2022 года он составил более 73,5 лет», – сообщил Александр Моор.

В 2022 году на 10 процентов вырос показатель обеспеченности тюменцев высокотехнологичной медицинской помощью – ее получили почти 20 тысяч человек. Опыт и профессионализм тюменских медиков высоко оценены на федеральном уровне.

Губернатор отметил и высокий уровень тюменского образования. Так, благодаря победе Екатерины Костылевой во Всероссийском конкурсе «Учитель года России», в прошлом году Тюмень принимала лучших педагогов страны. В топ-20 лучших школ страны вошла физико-математическая школа региона. Пятеро тюменских школьников одержали победу в самой масштабной Всероссийской олимпиаде, ещё 28 – стали призёрами. В 2022 году 52 выпускника показали стобалльный результат ЕГЭ, из них пятеро получили наивысший результат по двум предметам.

Александр Моор поблагодарил всех жителей Тюменской области за весомый вклад, который вносит каждый в развитие региона. «Командная работа позволяет нам всем вместе достигать высоких результатов», – подчеркнул губернатор.