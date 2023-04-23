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​Развитие тюменских брендов обсудят на масштабном бизнес-форуме

Форум «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ» соберет более 1500 бизнесменов УрФО

​Развитие тюменских брендов обсудят на масштабном бизнес-форуме
Фото: admtyumen.ru

Более 1500 бизнесменов со всего Уральского федерального округа примут участие в региональном форуме «День предпринимателя – 2023. СДЕЛАНЫВТЮМЕНИ». Мероприятие состоится 26 мая в ДК «Нефтяник», но регистрация на него уже началась.

Такое мероприятие для бизнес-сообщества Тюмени проводят с 2007 года, организаторы выбирают самые актуальные темы и приглашает лучших экспертов. Как сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области, в этом году на форуме обсудят развитие промышленных производств и брендов, рост продаж товаров и услуг тюменских предпринимателей и самозанятых, расширение географии поставок, оптимизацию работы на площадках по интернет-коммерции.

Организаторами регионального форума выступают Правительство Тюменской области, Инвестиционное агентство, Центр «Мой бизнес», ТАСС, ТПП Тюменской области, ТРО «Деловая Россия», ТРО «ОПОРА РОССИИ».

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов отметил: «День предпринимателя – традиционное мероприятие, проводится в нашем регионе с 2007 года. Каждый год мы готовим самые актуальные и важные темы для бизнеса, приглашаем лучших экспертов. В этом году основной темой станет развитие тюменских брендов».


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Сегодня в 14:36, просмотров: 250, комментариев: 0
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