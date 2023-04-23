Александр Моор возглавит делегацию Тюменской области на выставке «Иннопром. Центральная Азия 2023»

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с Генеральным консулом Республики Узбекистан в городе Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. Участник встречи обсудили результаты и перспективы сотрудничества, сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор отметил, что по данным таможенной статистики товарооборот региона с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом. «Мы заинтересованы в приобретении продукции, которая не производится в области или производится в недостаточных объемах. Готовы также поставлять полипропилен, древесину, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, продовольственные и другие товары», – сказал глава региона.

С 24 по 26 апреля в Ташкенте пройдет международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия 2023». Губернатор сообщил о своем намерении лично возглавить делегацию Тюменской области на предстоящей выставке. Также в делегацию войдут более 50 представителей регионального правительства, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.

На партнерской сессии правительства Тюменской области «Международные технологические партнерства в ТЭК: вызовы и возможности», планирующейся в рамках выставки, узбекским компаниям будут презентовать преимущества тюменского нефтегазового кластера.

В Ташкенте открыта постоянно действующая экспозиция продукции тюменских компаний. Генеральный консул предложил рассмотреть вопрос об организации бизнес-миссий тюменских предпринимателей в регионы Узбекистана.

Александр Моор и Абдусалом Хатамов выразили взаимную уверенность в том, что у Тюменской области и Республики Узбекистан есть хороший потенциал для выгодного делового сотрудничества.