Жевательная резинка стала самым подорожавшим продуктом в российских магазинах за год

Жевательная резинка возглавила перечень продуктов, которые сильнее всего подорожали за год в российских магазинах. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РБК.

По данным ведомства, в марте 2023 года средняя цена упаковки жвачки достигла 39 руб. По сравнению с тем же месяцем 2022 года ее стоимость выросла на 22,3% — тогда средняя цена равнялась 32 руб.

Это подорожание стало рекордным за все предыдущее десятилетие, отмечает издание. В предыдущие годы стоимость жвачки также росла, но не больше чем на 1-3 руб. в год.