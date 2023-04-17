16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6279   EUR  89,6590  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Александр Моор отметил роль университетов в создании межвузовского кампуса в Тюмени

Тюменский межвузовский кампус планируют строить при участии научного потенциала Югры и Ямала

​Александр Моор отметил роль университетов в создании межвузовского кампуса в Тюмени
Фото: admtyumen.ru

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков провел совещание по строительству межвузовского кампуса в Тюмени. Глава Минобрнауки России выразил уверенность, что создание студенческого кампуса в областном центре – уникальная возможность для динамичного развития города и всего региона.

По проекту строительство межвузовского кампуса охватит площадь свыше 160 тыс. кв. метров. Предусмотрены научно-лабораторный корпус, образовательные помещения, общественно-деловая зона, комфортные общежития, ледовая арена и бассейн.

Как заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, ключевую роль в проекте по созданию межвузовского кампуса мирового уровня вместе с правительством региона играют все тюменские вузы.

«Нас интересуют не только исследовательские разработки каждого университета в отдельности. Реально важно, чтобы в результате сотрудничества между университетами и нашим Западно-Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром мирового уровня, с привлечением научного потенциала Ямала и Югры мы получили мощный синергетический эффект», – подчеркнул губернатор.

Масштабный проект позволит создать центр притяжения талантов в регион икачественно повлиять на развитие системы высшего образования, заявил Валерий Фальков. Чтобы сделать кампус привлекательным для компаний, отличительной чертой кампуса должны стать специальные пространства, в которых студенты и ученые будут создавать продукты и сервисы. Министр рекомендовал изучить опыт других университетов в части работы с реальным сектором экономики.

Напомним, что в 2022–2030 годах по поручению президента РФ проводится работа по созданию сети современных межвузовских кампусов. В рамках нацпроекта «Наука и университеты» до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить более 174 млрд рублей. В прошлом году Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов.


нравится (0) не нравится (0)
17 апреля в 22:36, просмотров: 214, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Электронные повестки» – очередные риски и удар по малому и не только бизнесу 715
  2. СМИ: в Сургуте задержали два рейса из-за замены самолетов 609
  3. В Нефтеюганске Toyota врезалась в опору ЛЭП - погибла пассажирка 595
  4. В Сургуте открывается новый этап голосования за благоустройство окружающей среды 590
  5. Врачи Нижневартовска удалили желчные камни мужчине с измененным кишечником 553
  6. Мы получим обычный торгово-развлекательный центр на железнодорожных путях 550
  7. В Сургуте 21 апреля перекроют улицы рядом с мечетью 539
  8. Одним из лучших педагогов России стала заведующая детсадом из Нижневартовска 515
  9. Автобусы Нижневартовска переходят на летнее расписание 507
  10. Дмитрий Лининг: «Хорошим хирургом можно стать лет за пять, терапевтом – примерно за восемь. А патологоанатом к концу десятого года своей работы только-только перестает задавать глупые вопросы» 481
  1. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3011
  2. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 2648
  3. ​Последствия 2163
  4. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 2017
  5. В офисе Сбера в Сургуте теперь можно получить госуслуги 1941
  6. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 1786
  7. Сургутянам помогут подобрать и выгодно купить элитную недвижимость в курортных странах 1733
  8. Прошли лихие «околонулевые». Что заменит дешевую ипотеку от застройщиков уже в ближайшие месяцы 1722
  9. Сургутянка завоевала две медали на Чемпионате России по плаванию 1661
  10. ​В мэрии Сургута решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений 1650
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4231
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4226
  3. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4082
  4. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 4061
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3918
  6. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3915
  7. Полёты во сне… и наяву 3785
  8. ​Галаховы 3448
  9. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3011
  10. ​Приглашение к разговору 2962

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика