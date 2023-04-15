Предприниматели Тюмени предложили назвать улицу в честь Геннадия Богомякова

В Тюмени предложили назвать улицу именем почетного гражданина Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Геннадия Богомякова. С такой инициативой выступили городские предприниматели. Об этом пишет издание «Вслух.ру».

Геннадий Богомяков — инженер-гидрогеолог, кандидат геолого-минералогических наук один из основателей нефтегазового комплекса Западной Сибири. В 1970 году был награжден Ленинской премией за открытие крупных месторождений в Приобье и ускоренную подготовку промышленных ресурсов. Умер Богомяков на 90-м году жизни, в марте 2020 года, в Тюмени.

Тюменцы могут проголосовать до 19 апреля. Затем инициативу рассмотрит комиссия.