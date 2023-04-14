Михаилу Мишустину показали передовую тюменскую школу

В ходе рабочего визита в Тюмень председатель Правительства РФ Михаил Мишустин посетил физико-математическую школу. Он осмотрел учебные кабинеты и лаборатории, ознакомился с проектными работами учеников и побеседовал с учащимися и педагогами.

Тюменская физико-математическая школа была создана в 2015 году для развития потенциала детей всего региона по актуальным для области профильным направлениям. Важной задачей школы является удовлетворение перспективных потребностей региона в инженерно-технических, научных, предпринимательских кадрах.

Сегодня школа является базовой площадкой и ресурсным центром олимпиадного движения, научно-исследовательских состязаний, интеллектуальных форумов всех уровней. С 1 сентября 2022 года на базе ФМШ начал работу региональный центр «Новое поколение»

В текущем учебном году в режиме полного дня обучается 405 учеников 5–11-х классов со всей Тюменской области. Инфраструктура учреждения включает три учебных корпуса, спортивный зал с бассейном, общежитие. Начиная с 2019 года более 150 выпускников завершили обучение и поступили в лучшие вузы России. Ежегодно около 60 учащихся становятся победителями и призёрами конкурсов, олимпиад всероссийского и международного уровней.

Во время общения премьер-министра со школьниками и педагогами ученица 11 класса А. Комлева задала вопрос об усилении инженерного составляющего школьного образования по всей стране. «И как вообще продвигать профориентационную работу, чтобы ребята уже в школе могли попробовать себя в технических специальностях и, возможно, выбрать это как свой дальнейший карьерный путь?» – спросила школьница.

Михаил Мишустин сказал, что этим вопросом на государственном уровне занимаются очень серьёзно. В стране есть математические, космические, медицинские, инженерные классы. В прошлом году было открыто более 130 специализированных классов.

Для того, чтобы сделать доступным инженерное образование и заинтересовать им, сегодня по всей стране развёрнуты центры естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста». В них учатся более 4,5 миллиона ребят в основном из удалённых территорий, сельской местности.

«Ещё одно направление – это инженерные школы, – отметил премьер-министр. – На сегодняшний день 30 таких инженерных школ мы создаём по всей стране на базе ведущих университетов, где традиционно инженерные науки, инженерные школы очень сильные. Здесь ещё очень важно взаимодействие с предприятиями».

В заключении встречи Михаил Мишустин поблагодарил учителей школы. «Мне кажется, для ваших педагогов – самое радостное – это ваши успехи, карьера, чтобы у вас всё получилось», – сказал он учащимся и пожелал удачи.