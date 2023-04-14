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​Михаил Мишустин оценил научно-технический центр в Тюмени

Михаил Мишустин назвал условия для освоения трудноизвлекаемых запасов газа

​Михаил Мишустин оценил научно-технический центр в Тюмени
Фото: government.ru/

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тюмень посетил научно-технический центр ПАО «Новатэк». В поездке премьер-министра сопровождал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Представители власти ознакомились с работой НТЦ и побеседовал с руководством компании «Новатэк» и научно-технического центра.

В ходе встречи заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Владимир Кудрин рассказал о запуске завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» и готовящемся запуске «Арктик СПГ 2» и попросил адресно закрепить ресурсную базу для СПГ-проектов для выполнения целей по производству СПГ к 2030 году. Экспорт сжиженного природного газа очень позитивен для экономики, считает Владимир Кудрин.

«Попросим наше Министерство энергетики, Минприроды посмотреть возможные подходы: каким образом в том числе удовлетворить потребности компании. На сегодняшний день у нас серьёзно рассматривается ресурсная база Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Мы внесли в Госдуму законопроект, который позволит экспортировать СПГ с северных, арктических территорий. И обязательно посмотрим, как довести объёмы производства до 100 млн тонн через семь лет», - ответил Михаил Мишустин и пообещал, что соответствующие поручения будут даны.

Генеральный директор ООО «Новатэк НТЦ» Владимир Соловьёв обратился к премьер-министру с просьбой создать стимулы для освоения трудноизвлекаемых запасов газа.

Премьер-министр считает, что вопрос нужно обсуждать с учетом прогнозов спроса на газ и доступности технологий разработки. «Нужно наращивать газификацию внутри – мы реализуем президентский проект, занимаемся газификацией. А также разрабатывать собственные технологии для трудноизвлекаемых запасов. Вот эти технологии – наверное, это критическое звено», - сказал Михаил Мишустин и назвал важной задачей импортозамещение технологий.

Премьер-министр поблагодарил коллег за интересную содержательную встречу и показ технологий.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 209, комментариев: 0
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