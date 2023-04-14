В Тюмени состоялась встреча Михаила Мишустина и Александра Моора

Тюмень с рабочим визитом посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В ходе поездки состоялась встреча премьер-министра с губернатором Тюменской области Александром Моором.

Основные показатели

Михаил Мишустин попросил рассказать о социально-экономическом развитии Тюменской области, а также о мерах государственной поддержки, которыми пользуются в регионе.

Александр Моор сообщил, что 2022 год был для области годом перестройки всей экономики. Несмотря на все сложности, есть существенный рост объёма инвестиций – индекс инвестиций в прошлом году составил 133 процента.

В регионе активно развиваются не только отрасли, связанные с нефтегазовым комплексом. Сфера АПК сегодня очень инвестиционно привлекательна. Так, крупные сельскохозяйственные комплексы строятся и развиваются не только за счет инвесторов, но и с федеральной поддержкой.

Строительство – та сфера, в которой есть чем гордится региону, заявил Александр Моор. По вводу жилья на одного жителя региона Тюменская область с показателем 1,4 кв. метра занимает третье место в России. Это результат системной работы, и без использования инструментов федеральной поддержки таких показателей было бы сложно добиться, уверен губернатор.

Дороги

Область участвует в программе «Стимул» – использует федеральное софинансирование при строительстве автомобильных дорог в новых строящихся микрорайонах. С 2020 года по этой программе привлечено уже больше 300 млн рублей.

«Второй инструмент, который мы активно используем и одни из первых в стране стали это делать, – это комплексное строительство с привлечением инфраструктурных облигаций. У нас уже два проекта таких реализуется общей площадью 150 га с потенциалом строительства 900 тысяч квадратных метров», – сообщил губернатор.

Тюменской области одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на общую сумму более 8,6 миллиарда рублей. На эти средства строятся пять важных объектов – две автодорожные развязки, школа на 1 200 мест и две большие автодороги.

«За последние пять лет 3 тысяч км автодорог, вы отремонтировали, 19 мостов, 11 развязок, путепроводов – это очень хороший результат», - отметил Михаил Мишустин.

Область движется к целевому показателю 85 процентов по качественному состоянию дорог.

Медицина

Премьер-министр поинтересовался развитием медицины и уровнем медицинских услуг для всех жителей области.

Александр Моор рассказал, что с 2021 года реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Сумма финансирования по ней в Тюменской области составляет 5,6 млрд рублей на пять лет. По этой программе предусмотрено строительство двух поликлиник, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий.

«В 35 помещениях медицинских будет произведён ремонт, и, безусловно, приобретается в рамках этой программы большое количество оборудования – больше 2 тыс. единиц, в том числе 50 так называемого тяжёлого. И при этом всё это рассчитано и на небольшие города, на небольшие муниципалитеты и отдалённые населённые пункты», – подчеркнул глава региона.

Губернатор попросил выделить средства на приобретение четырех передвижных комплексов (двух офтальмологических и двух стоматологических) и диагностического оборудования, чтобы обеспечить раннее выявление заболеваний и качественное лечение жителей отдаленных районов. Михаил Мишустин пообещал дать соответствующее поручение Министерству здравоохранения.