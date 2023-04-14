ВШЭ: 25% россиян тратили основную часть дохода на еду в прошлом году

В 2022 году каждый шестой житель России (17%) испытывал нехватку средств на покупку продуктов питания или одежды и обуви. Об этом говорится в работе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, пишут «Известия».

Среди опрошенных 4% сообщили, что им не хватало денег даже на питание, еще у 13% деньги на продукты были, а вот на одежду и обувь - уже нет. 10% респондентов признались, что на продукты уходил почти весь бюджет семьи. Еще 15% тратили на питание около двух третей дохода.

При этом, по оценке социологов, наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущими годами. Благосостояние граждан растет, хотя и «не слишком динамично», отмечают они.

«Доля бедных уменьшается, они становятся не такими бедными, но при этом уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает в гораздо меньшей степени», — сообщил доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака.