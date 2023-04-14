В Югре нашли заблудившегося в лесу мужчину после двух дней поисков

В Ханты-Мансийском районе нашли заблудившегося в лесу мужчину. Несмотря на минусовую температуру и то, что поиски заняли два дня, югорчанин выжил.

Как сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория», 43-летний житель поселка Нялино вышел из дома 11 апреля и пропал. 12 апреля родственники мужчины обратились к спасателям.

«Спасатели проследовали к месту вызова, встретились с участковым, обследовали окраины села и прилегающий лесной массив 6х5 километров, пешим сплошным поиском обследовали 900 тысяч м² и 15 тысяч метров на снегоболотоходе», — рассказали в пресс-службе учреждения.

На второй день поисков мужчину обнаружили в 8 км от поселка и передали медицинским работникам.