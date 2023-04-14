Развитие культуры региона обсудят на форуме в Тюмени

Открылся III Культурно-образовательный форум Тюменской области. Участниками масштабного проекта станут около 400 представителей сферы культуры, среди них сотрудники музеев, театров, библиотек, организаций дополнительного образования и представители творческих коллективов.

В этом году мероприятие проведут в формате «Культурного университета», в программе которого примут участие 250 человек. 140 участников посетят Открытый лекторий «Культура 2.0» на тему музыкального образования и школ искусств.

С 14 по 16 апреля работники сферы культуры будут изучать маркетинг и сервис, посетят мотивационные лекции, мастер-классы, практические занятия, а также освоят навыки оформления грантов и упаковки проектов. Программу Культурно-образовательного форума усилят треком для руководителей.

Ведущие менеджеры и деятели культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми, Архангельска и Тюмени выступят спикерами мероприятия.

Нововведением этого года стал детский день. 13 апреля «Гимназию культурного университета» посетили 80 школьников из всех муниципальных образований Тюменской области. Для учеников в возрасте от 14 до 18 лет провели занятия по четырём направлениям: театр, музыка, медиа и изобразительное искусство. Завершился образовательный день защитой проектов, лучший из которых представит регион в Москве на Всероссийском Детском культурном форуме.

«Работа форума существенно обогатит культурное сообщество рациональными идеями, полезной информацией и придаст дополнительную подъёмную силу укрепляющемуся стратегическому партнёрству наших учреждений культуры как с муниципалитетами, так и с другими регионами страны», - уверена директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.