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Тюменское Инвестиционное агентство поддержит строительство двухэтажной ледовой арены

​В Тюмени будут реализованы новые инвестиционные проекты

Тюменское Инвестиционное агентство поддержит строительство двухэтажной ледовой арены
Фото: admtyumen.ru

Комплексную поддержку инвесторам, заинтересованным в развитии своего бизнеса в Тюменской области, оказывает региональное Инвестиционное агентство. Четыре новых бизнес-идеи местных предпринимателей рассмотрели на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства.

Расширить действующий бизнес планирует промышленное предприятие в Тюмени. Компании потребуется 60 млн рублей для строительства производственного цеха металлообработки по изготовлению деталей технологического оборудования для нефтегазовой отрасли, машиностроения, АПК. На предприятии будет создано 32 рабочих места.

Вторая бизнес-идея, представленная на рассмотрение Экспертного совета, – строительство спортивного комплекса с ледовой ареной общей площадью 4500 кв.м. Проект предусматривает возведение двухэтажного здания с большой и малой ледовыми аренами для занятий хоккеем, шорт-треком, кёрлингом. Также в спортивном комплексе будут располагаться зал для мини-футбола, волейбола, баскетбола, тренажерный и хореографический залы. Необходимая сумма для реализации проекта составляет 150 млн рублей. Будет создано 31 рабочее место.

Третий проект представил собственник действующего фитнес-клуба. Он планирует модернизировать клуб в соответствии передовыми стандартами оказания фитнес-услуг и увеличить его вместимость на 25%. Для этого необходимо отремонтировать здание, заменить оборудование и инженерные системы. Реализация проекта обойдется 70 млн рублей.

Запустить вторую очередь туристического комплекса со строительством нескольких бань и нежилого здания с двумя плавательными бассейнами планирует четвертый предприниматель. Стоимость проекта составит 70 млн рублей. Дополнительно возьмут на работу 10 новых сотрудников.

Для реализации проектов инвесторы планируют привлечь собственные и кредитные средства, а также воспользоваться мерами господдержки: инвестиционными займами и программой лизинга.

Экспертный совет Инвестиционного агентства одобрил представленные бизнес-идеи, инвестпроектам на всех стадиях реализации проектов будет оказано комплексное сопровождение.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 206, комментариев: 0
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