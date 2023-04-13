ВШЭ: России для сохранения населения может понадобиться до 1,1 млн мигрантов в год

России для сохранения численности населения на уровне 146 млн человек необходимо ежегодно привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов до окончания столетия. Об этом говорится в исследовании о замещающей миграции, которое подготовили ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерия Юмагузина и Мария Винник, пишет РБК.

«В зависимости от различных сценариев рождаемости и смертности (для стабилизации численности населения. — «Газета.Ru») уровень ежегодного компенсаторного миграционного прироста в 2021–2023 гг. должен соответствовать 460–1200 тыс. человек, что в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции», — говорится в исследовании.

Без мигрантов обеспечить рост населения России невозможно, считают эксперты ВШЭ. При этом они описывают оптимистичный и пессимистичный сценарии. Первый предусматривает высокую рождаемость (2,5 ребенка на одну женщину) и среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин 85,7 и 90,5 лет соответственно. При таком сценарии необходимость в стабильном потоке мигрантов сохранится до 2036 года, а снижение численности населения продолжится до 2026-го.

При реализации пессимистичного сценария, который предусматривает сокращение рождаемости до 1,4 ребенка на одну женщину и среднюю продолжительность жизни 74,9 и 83,6 лет у мужчин и женщин, потребуется замещающая миграция на уровне 1,1 млн человек ежегодно. При условии отсутствия мигрантов к 2100 году население России сократится до 67,4 млн человек, считают демографы.