16+
Логотип Сиапресс
USD  82,0934   EUR  89,7599  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Эксперты ВШЭ оценили потребность в мигрантах для сохранения населения России

ВШЭ: России для сохранения населения может понадобиться до 1,1 млн мигрантов в год

​Эксперты ВШЭ оценили потребность в мигрантах для сохранения населения России
Фото: pixabay

России для сохранения численности населения на уровне 146 млн человек необходимо ежегодно привлекать от 0,39 до 1,1 млн мигрантов до окончания столетия. Об этом говорится в исследовании о замещающей миграции, которое подготовили ученые Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Валерия Юмагузина и Мария Винник, пишет РБК.

«В зависимости от различных сценариев рождаемости и смертности (для стабилизации численности населения. — «Газета.Ru») уровень ежегодного компенсаторного миграционного прироста в 2021–2023 гг. должен соответствовать 460–1200 тыс. человек, что в 2–6 раз выше, чем предполагают средние, наиболее реалистичные, сценарии миграции, и даже в 1,5–4,5 раза выше, чем в высоких сценариях миграции», — говорится в исследовании.

Без мигрантов обеспечить рост населения России невозможно, считают эксперты ВШЭ. При этом они описывают оптимистичный и пессимистичный сценарии. Первый предусматривает высокую рождаемость (2,5 ребенка на одну женщину) и среднюю продолжительность жизни мужчин и женщин 85,7 и 90,5 лет соответственно. При таком сценарии необходимость в стабильном потоке мигрантов сохранится до 2036 года, а снижение численности населения продолжится до 2026-го.

При реализации пессимистичного сценария, который предусматривает сокращение рождаемости до 1,4 ребенка на одну женщину и среднюю продолжительность жизни 74,9 и 83,6 лет у мужчин и женщин, потребуется замещающая миграция на уровне 1,1 млн человек ежегодно. При условии отсутствия мигрантов к 2100 году население России сократится до 67,4 млн человек, считают демографы.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 12:46, просмотров: 227, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре похолодает почти до -30 градусов в конце рабочей недели 869
  2. Новые проекты ученых Югры посвящены космическим технологиям и ИИ 766
  3. ​По качеству медицины в России Югра уступает только Москве и Санкт-Петербургу 738
  4. ​В мэрии Сургута решили сохранить ряд дачных маршрутов почти без изменений 436
  5. В Югре подожгли базу отдыха 424
  6. Герман Греф рассказал о развитии искусственного интеллекта на заседании Совета Федерации 351
  7. ​Три автомобиля столкнулись в Нижневартовске - пострадал молодой водитель 331
  8. ​Безработица в Югре остается на крайне низком уровне 272
  9. ​Суд вынес приговор югорчанину, напавшему с ножом и топором на росгвардейца 248
  10. В Сургуте 14 апреля временно перекроют дорогу из-за антитеррористической тренировки 246
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3507
  2. ​Будет трудно 2394
  3. Сургутянам напомнили о старых схемах онлайн-мошенников 2136
  4. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 2092
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 8 – 9 апреля? // АФИША 2064
  6. Арктическое эпическое видео от авиакомпании Utair // РЕПОРТАЖ 1860
  7. Угощайтесь: три необычных рецепта пасхальных куличей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1700
  8. Сургут попал в тройку лидеров городов РФ по качеству городской среды 1676
  9. Пять проектов Сургута победили в региональном конкурсе инициативных проектов 1665
  10. Сургут готовится к пробуждению клещей 1655
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3809
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3776
  3. ​Бхай или не бхай? 3765
  4. Отстаньте от детей 3753
  5. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3652
  6. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3507
  7. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3505
  8. Полёты во сне… и наяву 3375
  9. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 3333
  10. ​Галаховы 3013

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика