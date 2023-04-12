«Азбука предпринимательства собрала в Тобольске почти 30 участников

В Тобольске 27 участников начали обучение в тренинге «Азбука предпринимателя». Он проходит в мультицентре «Моя территория» до 14 апреля в рамках проекта «Мой бизнес», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Обучение представителей малого и среднего бизнеса проходит по интерактивной методике, которая позволяет вовлечь участников в процесс обучения, наладить коммуникацию. На занятиях предприниматели получат практические навыки, проанализируют реальные бизнес-кейсы и ситуации. Тренинг рассчитан как на начинающих, так и на действующих предпринимателей.

Кристина Фролова, тренер «Азбуки» и руководитель центра инноваций социальной сферы Центра «Мой бизнес», отмечает большую заинтересованность участников: «Это уже второе выездное мероприятие нашего тренинга. Первая «Азбука предпринимателя» прошла в Ишиме, сейчас – Тобольск. Тренинг направлен на формирование и развитие предпринимательских компетенций, создание и описание идеи бизнеса и планирование дорожной карты развития проекта. Еще одна задача – познакомить участников с понятием социального предпринимательства и рассказать о наших мерах поддержки, в частности, грантах для молодых и социальных предпринимателей, которыми они могут воспользоваться для реализации своих бизнес-идей».

По завершению обучения участники защитят свои проекты и получат сертификаты. Они смогут начать свое дело, используя полученные знания.

Напомним, что деятельность Центра «Мой бизнес» Тюменской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».