Губернатор Тюменской области провел личную встречу с гражданами

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередной прием жителей региона по личным вопросам. По итогам глава области дал ряд поручений, которые касаются материальной поддержки граждан и благоустройства.

Так, губернатор поручил помочь с ремонтом дома многодетной семье с семью детьми из Армизонского района. На своей странице в соцсети он рассказал, что хозяева дома уже заменили окна, двери, осталось починить протекающую кровлю и утеплить стены. Необходимо выделить средства для завершения ремонта.

Также материальную помощь получит жительница Голышмановского городского округа, которая воспитывает 15-летнюю дочь с ДЦП. Для перемещения ребенка с кровати очень нужен электроподъемник.

По обращению жителей области губернатор дал поручение отремонтировать автодороги и улицы в трех населенных пунктах Аромашевского, Вагайского и Викуловского районов. Осенью текущего года планируется завершить ремонтные работы.

Напомним, что запись граждан на личный прием к губернатору Тюменской области ведется по будням с 9:00 до 17:00, по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, 45, каб. 145. На официальном портале органов государственной власти Тюменской области функционирует интернет-приемная, посредством которой жители региона могут направить жалобу или предложение Александру Моору.