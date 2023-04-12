Более семи тысяч кубов снега было вывезено с дорог Сургута за последние выходные

В нынешние выходные в Сургуте выпала половина месячной нормы осадков в виде снега – это семь сантиметров, в результате чего произошло накопление снежных масс.

На уборку тротуаров было выпущено 40 единиц техники, 420 единиц на дороги. В процессе работы было рассыпано около 500 кубов пескосоляной смеси и вывезено более семи тысяч кубов снега.

«На выходные в ночном режиме работало 25-28 единиц техники, а в дневном 27, резкое увеличение осадков не стало неожиданностью для нас», – рассказал главный инженер СГМУП «Дорремтех» Ильмир Ахтямов.

В настоящий момент, несмотря на такую погоду, по поручению главы города Андрея Филатова сформирован график очистки прибордюрной части. В ближайшее время, ориентировочно 15-16 апреля, приступят к очистке бордюров от песка и грязи для подготовки города к весне и лету.

«Жители нашего города не всегда убирают личный транспорт с места уборки, в результате чего подрядчикам приходится несколько раз приезжать на места уборки, чтобы очистить все пространство более качественно», – сообщил заместитель директора дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.