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​Стартовал прием заявок на конкурс строительных достижений в Тюменской области

Лучших строителей Тюменской области предлагают выбирать по новому критерию

​Стартовал прием заявок на конкурс строительных достижений в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошло первое заседание организационного комитета конкурса «На лучшее достижение строительной отрасли Тюменской области за 2022 год».

Конкурсантам предлагается восемь номинаций: «Организация года», «Руководитель года», «Объект года», «Технология года», «Продукт года», «Проект года», «Развитие населенных пунктов» и «Лучший застроенный микрорайон». Заявки на участие принимаются до 10 июня 2023 года, сообщает Главное региональное управление строительства.

Организаторами конкурса выступают Главное управление строительства Тюменской области, региональный Союз строителей, Обком профсоюза строителей и Союз «СРОСТО».

Возглавляющий заседание председатель оргкомитета, заместитель начальника ГУС Тюменской области Сергей Бауэр акцентировал внимание на вопросе обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан. Он предложил в рамках конкурса наряду с «зелеными» технологиями, применением современных строительных материалов и конструкций уделить особое внимание теме «безопасного города». Председатель оргкомитета подчеркнул: «Город должен быть комфортным и безопасным. Во главе угла, как и всегда, должен стоять человек».

В прошлом году на конкурс было подано более 50 заявок. В этом году регион показал рекордный ввод жилья и других строительных объектов, поэтому организаторы рассчитывают, что количество номинантов вырастет.


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12 апреля в 14:13, просмотров: 654, комментариев: 0
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