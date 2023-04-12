Два детских лагеря Тюменской области выиграли гранты федерального конкурса, организованного в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». Об этом сообщает региональный департамент социального развития.

Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республика» набрал максимально возможные в конкурсе 100 баллов. Ему будет выделен федеральный грант в размере 6,8 млн рублей. Санаторно-оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина в городе Заводоуковске стал победителем конкурса второй год подряд и выиграл грант в размере 3,5 млн рублей.

Победа в федеральном грантовом конкурсе поможет лагерям создать еще более благоприятные условия для пребывания в них детей с инвалидностью. Гранты предоставляет Министерство просвещения Российской Федерации. Конкурсный отбор проводится для создания условий отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в специализированных организациях, в том числе загородных детских центрах.

Тюменские детские лагеря второй год подряд выигрывают гранты Минпросвещения России. В этом году к участию в конкурсе поступило 138 заявок. Победителями были признали 14 организаций отдыха и оздоровления из 13 субъектов РФ.