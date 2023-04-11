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​В Тюменской области растет спрос на перелеты вертолетами из отдаленных сел

В Тюменской области запущены девять маршрутов в труднодоступные села

​В Тюменской области растет спрос на перелеты вертолетами из отдаленных сел
Фото: vk.com/aleksandr__moor

В Тюменской области растет пассажиропоток на авиамаршрутах, обеспечивающих транспортную доступность отдаленных поселений. Первый в этом сезоне рейсовый вертолет вылетел из Тобольска в Заболотье 8 апреля. Он доставил пассажиров в село Лайтамак Тобольского района. Об этом рассказал на своей странице в соцсети губернатор Александр Моор.

«Когда нет зимника, Заболотье отрезано от «большой земли», добраться туда можно только по воздуху. В этом сезоне будет девять маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность отдалённых сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов. В прошлом году пассажиропоток на этих направлениях вырос на треть и составил 12 тысяч человек. Важно – не было ни одной отмены рейсов по техническим причинам», – написал глава региона.

В этом сезоне будет девять маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность отдалённых сел Тобольского, Вагайского и Нижнетавдинского районов, сообщил губернатор.

Как сообщает Главное управление строительства области, маршрутная сеть местных авиационных линий формируется исходя из принципа достижения оптимального соотношения затрат на перевозки и максимального охвата населения, проживающего в труднодоступных населенных пунктах Тюменской области. Маршрутная сеть и все заявки от жителей рассматриваются рабочей группой в составе представителей Тюменской транспортной прокуратуры, органов местного самоуправления районов, депутатского корпуса и Главного управления строительства.


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11 апреля в 23:04, просмотров: 245, комментариев: 0
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