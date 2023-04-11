«Тюменские моторостроители» готовятся к модернизации производства

Правительство Тюменской области готово содействовать в реализации инвестиционных планов завода «Тюменские моторостроители», в том числе помочь в подготовке кадров и оказать административную поддержку.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, побывав на торжественном собрании, приуроченном к 60-летию со дня основания производства.

Об инвестиционной программе ПАО «Тюменские моторостроители» рассказал генеральный директор Станислав Гуц. В планах предприятия модернизация производства и реконструкция инфраструктуры. Ежегодно увеличивается количество ремонтов газотурбинных двигателей. «В результате реализации инвестиционной программы по расширению производственных мощностей планируется рост количества ремонтов ГТД до 90 единиц в год начиная с 2026 года», – сообщил директор.

Александр Моор осмотрел цеха крупнейшего многопрофильного машиностроительного предприятия области, где восстанавливают газотурбинные двигатели. Многолетний опыт предприятия помогает конструкторам вести разработку двигателей собственного производства для предприятий ТЭК. Ознакомившись с продукцией завода, губернатор отметил высокий уровень технологического суверенитета предприятия.

«Еще в 2014 году «Тюменские моторостроители» взяли курс на отказ от импортных технологий, и этот опыт очень пригодился. Предприятие – пример того, как нужно строить производство и опираться на местные ресурсы. Сырье – отечественное, поставщики оборудования – российские. Я полагаю, что, учитывая потенциал завода и Тюменской области, стоит думать о том, чтобы здесь производить новые двигатели», – сказал глава региона.