В Тюмени внедряют новый метод лечения пациентов с критической ишемией

В Областной клинической больнице №1 Тюмени провели мастер-класс по эндоваскулярной реваскуляризации нижних конечностей. Рентгенхирурги внедряют новый метод лечения пациентов с критической ишемией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пройдя обучение в ведущих федеральных клиниках, эндоваскулярные хирурги ОКБ № 1 отработали и довели до автоматизма навыки обращения с оборудованием. За два дня мастер-класса врачи выполнили операции четырем пациентам, одному из которых грозила ампутация конечности.

Как объясняют специалисты, из-за отложения холестериновых бляшек при заболеваниях периферических артерий сужается просвет сосуда вплоть до полного прекращения кровотока. При этом есть риск потери конечности и обострения сердечно-сосудистых проблем.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ОКБ № 1 Дмитрий Крашенинин рассказал о новой методике операций: «Специализированный инструмент вводится через катетер в пораженный сосуд и, как бур, расчищает и восстанавливает просвет закрытой артерии. Фрагменты атеросклеротических бляшек и тромбов удаляются через тот же катетер».

Новую технологию уже применяют в ряде федеральных клиник страны. Теперь высокоэффективный метод лечения доступен и жителям Тюменской области.