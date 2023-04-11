Депутат Картаполов: новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных

Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. Об сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

«[Новые будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», – сказал депутат. По его словам, электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах» военнообязанного.

Картаполов также добавил, что мобилизации «нет и не планируется».

Сегодня Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе», которые предполагают цифровизацию системы воинского учета. Изменения вносятся в нормы вручения повесток – вручать их будут не только в бумажном виде и через работодателя, но и заказными письмами, в МФЦ и в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах».

О рассылке повесток призывникам в электронном виде через «Госуслуги» в Минобороны сообщили 31 марта. В тот же день на портале отключили функцию удаления учетной записи. 11 апреля возможность удаления аккаунта вновь появилась на сайте «Госуслуг», отмечают СМИ. Стереть учетную запись можно в разделе «Профиль», функция также доступна в мобильном приложении сервиса.