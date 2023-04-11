Депутаты РФ обсудили возможность малоэтажной застройки домов

Депутаты Госдумы считают, что переход к малоэтажному строительству жилья вкупе с современной инфраструктурой в городах может позитивно отразиться на демографической ситуации в стране. Данный вопрос поднимался в ходе круглого стола. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты предложили сделать приоритетным развитие городских малоэтажных районов со своими поликлиниками, школами, детскими садами, рабочими местами, с хорошей транспортной доступностью и современной инфраструктурой.

Как рассказала вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, во внимание был взят позитивный опыт других территорий. Она заявила, что готова поддержать различные варианты, в том числе предложение о переходе к строительству малоэтажных городских районов.