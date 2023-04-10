​Два слова собрали больше всего ошибок в «Тотальном диктанте»

Слова «сызмальства» и «кардинально» стали самыми сложными для участников «Тотального диктанта» - в их написании допущено больше всего ошибок. При этом в слове «сызмальства» проверяющие обнаружили девять разных ошибок, сообщила руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова «РИА Новости».

«Пальма первенства в этом году за двумя словами. Это слово "кардинально", которое люди упорно пишут как "координально"… Второе "любимое" слово – это слово "сызмальства". Такое народное, просторечное, разговорное, понятное, но девять вариантов написания мы выявили», – рассказала филолог.

Среди вариантов написания слова сызмальства встречены следующие: «с измальства», «сызмальство», «с ызмальства» и даже «с ъ измальства».

Участники диктанта также допустили ошибки в словах «извне», «понапрасну», «паровоз», «философский» и в названиях некоторых животных – «муравей», «барсук», «енот» и «изюбрь».

Акция грамотности «Тотальный диктант» прошла в России 8 апреля. Участники записывали под диктовку текст Василия Авченко. В Сургуте в «Тотальном диктанте» приняли участие 308 горожан. Результаты станут известны 16 апреля.