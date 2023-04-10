Российские исследователи разрабатывают вакцину от туберкулеза для взрослых

Исследователи из российского университета «Сириус» работают над вакциной, которая защитит от туберкулеза не только детей, но и взрослых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты».

Сегодня в мире существует лишь одна прививка против туберкулеза — БЦЖ. С 1950 года у нас ее обязательно делают всем новорожденным, повторно — семилетним и 14-летним. Вакцина защищает детей не столько от самой болезни, сколько от ее тяжелой формы — туберкулезного менингита.

Для взрослых же БЦЖ не особо эффективна и риск получить побочные эффекты от прививки перевешивает пользу, поэтому новый препарат стал необходимостью.

Первые исследования вакцины в «Сириусе» прошли успешно. Ее ввели мышам — в ответ их иммунные клетки начали активно сопротивляться инфекции. В 2023 году ученые проведут повторный эксперимент на мышах для подтверждения полученных результатов. В случае подтверждения высокой эффективности вакцина перейдет на стадию доклинических исследований безопасности на нечеловекообразных обезьянах.