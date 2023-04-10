16+
Логотип Сиапресс
USD  82,3988   EUR  90,2892  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В России может появиться новая прививка от тяжелой формы туберкулеза

Российские исследователи разрабатывают вакцину от туберкулеза для взрослых

В России может появиться новая прививка от тяжелой формы туберкулеза
Фото: ru.freepik.com

Исследователи из российского университета «Сириус» работают над вакциной, которая защитит от туберкулеза не только детей, но и взрослых. Об этом «Газете.Ru» рассказали в проектном офисе национального проекта «Наука и университеты».

Сегодня в мире существует лишь одна прививка против туберкулеза — БЦЖ. С 1950 года у нас ее обязательно делают всем новорожденным, повторно — семилетним и 14-летним. Вакцина защищает детей не столько от самой болезни, сколько от ее тяжелой формы — туберкулезного менингита.

Для взрослых же БЦЖ не особо эффективна и риск получить побочные эффекты от прививки перевешивает пользу, поэтому новый препарат стал необходимостью.

Первые исследования вакцины в «Сириусе» прошли успешно. Ее ввели мышам — в ответ их иммунные клетки начали активно сопротивляться инфекции. В 2023 году ученые проведут повторный эксперимент на мышах для подтверждения полученных результатов. В случае подтверждения высокой эффективности вакцина перейдет на стадию доклинических исследований безопасности на нечеловекообразных обезьянах.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:07, просмотров: 156, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте в честь легендарного геофизика Виктора Федорова установили мемориальную доску 442
  2. Пять человек пострадали при столкновении трех авто в Югре 415
  3. Главе Нефтеюганска вручат желтое ведро за наибольшее количество луж 408
  4. ​На югорских трассах ограничили скорость из-за метели 403
  5. Югорским школьникам расскажут, как можно помочь бездомным животным 379
  6. За сутки 94 югорчанина заболели коронавирусом 371
  7. В ХМАО в конце апреля разрешат охотиться на водоплавающую и боровую дичь 360
  8. Как россияне за рубежом могут получить пенсию на счет в РФ // КОНСУЛЬТАЦИЯ 294
  9. В Сургуте в 11 раз прошла всероссийская акция «Тотальный диктант» 263
  10. ​308 сургутян написали тотальный диктант 263
  1. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2386
  2. ​Нельзя выйти в тапочках из подъезда, тут же сесть в автобус и приехать к месту назначения. Такого нет нигде в мире 2165
  3. Самый богатый депутат Сургута хочет построить пирамиду 1844
  4. ​Будет трудно 1814
  5. «У Югры есть большой потенциал по развитию цифровой культуры» 1777
  6. Как распознать мошенника в переписке? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1744
  7. В Сургуте открылась первая в УрФО и четвертая в России «Школа 21» 1717
  8. В Сургуте выявили 37 объектов с признаками самовольного строительства 1713
  9. Новоселы ЖК «На Сайме», «Green Park» и других комплексов получили возможность экономить на связи до 40 процентов 1705
  10. Офис продаж «Сибпромстроя» переезжает в ЖК «Белые ночи» 1608
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 10424
  2. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 4478
  3. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3594
  4. ​Бхай или не бхай? 3499
  5. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 3494
  6. Отстаньте от детей 3398
  7. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 3388
  8. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 3253
  9. Полёты во сне… и наяву 3121
  10. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2991

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика