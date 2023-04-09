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В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей

Зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей ищут в Сургуте

В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей
Фото: pixabay

В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей. Специалист будет заниматься изготовлением зубных протезов и ортодонтических конструкций вместе со стоматологом-ортопедом. Вакансия предполагает переезд в Тюмень - жилье готов предоставить работодатель, следует из объявления на сайте Avito.

От соискателя требуется профильное образование, опыт работы более трех лет и умение использовать современные технологии. «Что получают работники: униформа, проживание, медицинская страховка, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье за счет стоматологии», - говорится в сообщении.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 416, комментариев: 0
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