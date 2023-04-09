Зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей ищут в Сургуте

В Сургуте ищут зубного техника на зарплату в 300 тысяч рублей. Специалист будет заниматься изготовлением зубных протезов и ортодонтических конструкций вместе со стоматологом-ортопедом. Вакансия предполагает переезд в Тюмень - жилье готов предоставить работодатель, следует из объявления на сайте Avito.

От соискателя требуется профильное образование, опыт работы более трех лет и умение использовать современные технологии. «Что получают работники: униформа, проживание, медицинская страховка, зоны отдыха, скидки в компании, подарки детям на праздники. Для иногородних сотрудников предоставляем жилье за счет стоматологии», - говорится в сообщении.