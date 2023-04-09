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​Аграрии Тюменской области досрочно начали сельскохозяйственный сезон

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам

​Аграрии Тюменской области досрочно начали сельскохозяйственный сезон
Фото: admtyumen.ru

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам. В этом году тепло в регион пришло рано, на полях уже сошел снег, поэтому аграрии начали сезон раньше обычного срока.

Осенью прошлого года в тюменских хозяйствах была проведена осенняя обработка почвы, отремонтирована сельхозтехника, были посеяны озимые культуры.

Этой весной техника учебно-опытного хозяйства Государственного аграрного университета Северного Зауралья первой вышла на поля региона – проводится боронование полей многолетних трав. Специалисты объясняют, что боронование полей необходимо для очистки растений от отмерших частей, разбития и рыхления почвенной корки – корни растений насыщаются кислородом, и молодым побегам проще пробиться наружу.

Одновременно с учхозом ГАУ сельхозработы начали в Сельскохозяйственном производственном кооперативе «Таволжан» в Сладковском районе. Аграрии вносят на поля минеральные удобрения.

«Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области», – сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Моор.

Агрохозяйства региона располагают достаточным количеством семян зерновых, зернобобовых и овощных культур и минеральных удобрений.


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09 апреля в 16:50, просмотров: 892, комментариев: 0
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