Названы лучшие юные музыканты Тюменской области

В Тюмени были подведены итоги XVIII областного конкурса «Дебют-2023». В этом году в нем приняли участие более 1100 юных музыкантов. Во Дворце культуры «Нефтяник» прошло награждение лауреатов.

Областной конкурс «Дебют 2023» проводится в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». В этом году организатором конкурса стало «Тюменское концертно-театральное объединение».

Музыканты выступали в пяти номинациях: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, хоровое и академическое пение. Победителям вручили дипломы лауреатов I, II, III степени и присудили Гран-при в каждой номинации и возрастной группе.

На торжественной церемонии побывала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она рассказала, что победа в конкурсе даст ребятам возможность участвовать в мастер-классах именитых музыкантов и всероссийском проекте «Новые имена», поехать в творческий лагерь Дениса Мацуева или в «Артек».

Елена Майер выразила особую признательность преподавателям, которые стоят за успехами детей: «Сегодня в 28 учреждениях дополнительного образования сферы культуры работают более 750 педагогов. Их роль в воспитании детей поистине огромна, ведь для кого-то знакомство с миром искусств становится решающим при выборе профессии. Спасибо, уважаемые педагоги, за служение искусству, за то, что каждый день вы делитесь с детьми теплом своей души!»