Тюменский предприниматель запускает производство сублимированного мороженного

Резидент индустриальных парков Тюменской области компания «Грин Лайф» планирует сублимировать ягоды, грибы, овощи, а также мороженое. В 2022 году компания получила статус резидента индустриальных парков, она располагается на площадке Боровского парка. Открытие производства ожидается к 1 июля. Реализовать идею позволили действующие в Тюменской области меры поддержки бизнеса.

По словам коммерческого директора компании Николая Соколко, после запуска первой очереди объем производства составит 100 тонн продукции в год. К 2025 году предприятие планирует увеличить мощность минимум до 300 тонн в год.

Инвестиции в первую очередь производства составят 400 млн рублей. Планируется создать более 40 новых рабочих мест. Вторая очередь строительства для расширения производства, а затем и выход на проектную мощность намечен на конец 2025 года. Это даст возможность предприятию создать еще минимум 25 рабочих мест.

Технология завода уникальна для Тюменской области, а продукция востребована в самых разных отраслях. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» поддержал проект и предоставил заём в сумме 50 млн рублей.

«Аналогов применения технологий сублимации в Тюменской области нет, на текущий момент ей занимаются только в Московском регионе небольшие предприятия, мы планируем стать лидерами в области сублимации в РФ, а затем выходить на международные рынки», – сообщил Николай Соколко.