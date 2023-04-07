Александр Моор заявил о неизменной поддержке региональной промышленности

Заседание президиума Государственного совета России на тему развития промышленности в условиях санкционного давления провел президент Владимир Путин. В заседании приняли участие главы российских регионов, представители федерального правительства и руководители крупных компаний.

Тюменская область готова выполнить задачу, которую поставил президент – выйти на устойчивый промышленный рост, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги заседания.

«Наша работа по развитию кооперации и продвижению продукции и услуг промышленных предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках нефтегазового кластера вошла в число лучших региональных практик поддержки промышленности, упомянутых в подготовленном к заседанию президиума Госсовета докладе», – сообщил Александр Моор.

Главной задачей деятельности кластера является снижение доли импортного оборудования и услуг в российской нефтегазовой отрасли к 2024 году до 40 процентов за счет реализации высокотехнологичных проектов, говорится в документе.

Губернатор также отметил, что необходима широкая кооперация между учеными, технологами и промышленниками для решения определенных задач конкретных предприятий, заявил президент России. В Западно-Сибирском межрегиональном научно-образовательном центре мирового уровня, созданном по поручению главы государства, в 2022 году разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции.

Индекс промышленного производства Тюменской области за первые два месяца 2023 года составил 102,9 процента к уровню прошлого года, при этом наибольший рост, 6,8 процента, зафиксирован в обрабатывающих отраслях.

Александр Моор выразил общее впечатление от работы президиума Госсовета: российская экономика остается устойчивой, несмотря на санкции, а поддержка промышленности является приоритетной задачей органов власти всех уровней.

Глава региона подчеркнул: «Правительство Тюменской области продолжит поддержку региональной промышленности. Ведь экономический рост – это налоги в бюджет и рабочие места для наших земляков. Это надежный фундамент для развития социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, для повышения благосостояния и качества жизни тюменцев».