В селе Каскара открылась новая поликлиника

В селе Каскара Тюменского района открылась новая поликлиника. Готовность к работе нового медицинского учреждения оценил глава Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора.

Сельская поликлиника построена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранения», так как прежнее здание не соответствовало критериям безопасности. Осмотрев детское и взрослое отделения новой поликлиники, губернатор отметил, что здание получилось светлым и просторным.

Каскаринская поликлиника обслуживает свыше 22,7 тысячи жителей 11 населенных пунктов, в том числе более 5 тысяч детей. Медучреждение теперь рассчитано на 260 посещений в смену. Оно оснащено современным оборудованием, а в 2023 году здесь будут установлены также рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, аппарат УЗИ. Медицинскую помощь пациентам оказывают как врачи общей практики, так и узкие специалисты.

Александр Моор напомнил, что с 2021 года, начала действия программы модернизации, в регионе уже многое сделано: «За это время только в Тюменском районе мы уже открыли четыре амбулатории в небольших населенных пунктах: Перевалово, Борки, Ембаево и Кулаково, а еще закупили медицинское оборудование на сумму более 200 млн рублей. Также планируем в Тюменском районе в ближайшие два года построить новую поликлинику в поселке Богандинский».