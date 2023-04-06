В Тюменской области запретили посещать леса

В Тюменской области в связи со сходом снежного покрова в лесах установлен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует на всей территории региона. Губернатор Александр Моор подписал соответствующие постановления правительства Тюменской области, сообщает пресс-служба главы региона.

В области организовано наземное и авиационное патрулирование для своевременного обнаружения лесных пожаров. Посещение лесов в период действия особого противопожарного режима запрещено для всех граждан кроме охотников и тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах.

Запрещено проведение пожароопасных работ предприятиям, организациям и частным лицам. Введен запрет на использование пиротехнических изделий. Работники лесной охраны и полицейские будут следить за соблюдением запретов.

В муниципалитетах региона проверят противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, организуют сбор и утилизацию горючих отходов, сухой растительности и мусора. Главам администраций муниципалитетов рекомендовано организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

Александр Моор обратился к жителям региона: «Земляки, надеюсь на вашу бдительность и сознательность. Главная причина природных пожаров – человеческая беспечность».