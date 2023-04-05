На 90% выросли продажи «АвтоВАЗа» в марте

Продажи «АвтоВАЗа» в России в марте выросли на 89,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте автоконцерна. По итогам марта было продано 23 335 автомобилей Lada, а за первый квартал этого года - 64 240. Это на 21,9% больше, чем за первые три месяца 2022 года.

Самой продаваемой машиной «АвтоВАЗа» в марте стала Lada Granta - продано 16 254 автомобиля (+373,5% по сравнению с мартом 2022 года). На втором месте оказалась Niva Legend (2703 автомобиля, +212,1%), на третьем - Niva Travel (3721 автомобиль, +83,1%).

Во втором квартале 2023 года «АвтоВАЗ» планирует начать продажи Lada Vesta нового поколения, сообщил президент автоконцерна Максим Соколов. Он напомнил, что во втором квартале года также запустят производственную площадку Lada в Санкт-Петербурге.