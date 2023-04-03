Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил завод «Стальмост». За пятнадцать лет своего существования тюменский завод выпустил триста тысяч тонн металлоконструкций.

По мнению губернатора, достичь такого результата заводу позволило постоянное наращивание объемов производства. Так, в 2019 году «Стальмост» изготовил порядка 14,6 тысячи тонн продукции, в 2022 году – 51 тысячу тонн, а план на 2023 год составляет уже 70 тысяч тонн. С 2019 по 2022 годы объем инвестиций в производство увеличился с 16 млн до 113 млн рублей.

«Осмотрев завод, лично убедился, что используемые в регионе меры господдержки промышленности эффективны. Благодаря субсидии на возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования предприятие закупило комплекс плазменной резки и сверловки. Это позволило оптимизировать производственные процессы. Повысилось качество продукции. Наша система мер поддержки мобильна, и мы отталкиваемся от запросов предпринимателей», – отметил Александр Моор.

Генеральный директор завода Игорь Юзефович рассказал, что выпускаемые заводом автодорожные, железнодорожные и пешеходные пролетные строения, обсадные трубы и опорные части мостов поставляются во множество регионов России, а также в Узбекистан и Казахстан. На предприятии освоили производство современных быстровозводимых и модульных зданий, которые пользуются спросом, в том числе в северных автономных округах.

«Мы работаем со всеми северными территориями, непосредственно с предприятиями нефтегазового комплекса, РЖД. Мы здесь для того, чтобы Север рос», – подчеркнул Игорь Юзефович.