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​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники

Современную сельхозтехнику представили на выставке «Тюмень Агро-2023»

​На выставке «Тюмень Агро-2023» представлено более 120 единиц сельхозтехники
Фото: admtyumen.ru

XI Агропромышленная выставка «Тюмень Агро-2023. Техника. Технологии. Инновации. Наука» прошла 30-31 марта в поселке Винзили Тюменского района. Современную сельхозтехнику в агрокластере «Пышминская долина» представили более 50 участников из 15 регионов страны.

Посетивший выставку губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что для поддержки технического перевооружения предприятий агропромышленного комплекса из регионального бюджета ежегодно выделяется порядка 200 миллионов рублей.

«Мы заинтересованы в обновлении парка техники наших хозяйств, поэтому наступивший сельскохозяйственный сезон не станет исключением. На днях стартовал отбор заявок на предоставление субсидий. Тюменские аграрии могут рассчитывать на возмещение 20 процентов от стоимости приобретенной ими сельхозтехники, в том числе в лизинг», – сообщил губернатор.

Более 120 единиц современной сельхозтехники, в том числе 30 новинок, представили на выставке российские и зарубежные производители. Это посевные комплексы, мощные тракторы, комбайны, сеялки, культиваторы и многое другое. Как отметил Александр Моор, несмотря на антироссийские экономические санкции Запада, выбор сельхозтехники не стал меньше.

Губернатор обозначил ключевые задачи для агробизнеса и власти: техническое перевооружение аграрных предприятий региона и подготовка для них высококвалифицированных специалистов. Именно это, по его мнению, позволяет эффективно работать в зоне рискованного земледелия и производить конкурентоспособную сельхозпродукцию. Тюменская область не только обеспечивает себя основными продуктами питания, но и реализуют свою продукцию на рынках Ямала и Югры.

В рамках выставки состоялись IV Аграрный образовательный форум Тюменской области «Развитие кадрового потенциала регионального АПК: вызовы времени» и областные олимпиады инженерно-технических работников АПК и агрономов.


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03 апреля в 23:15, просмотров: 559, комментариев: 0
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