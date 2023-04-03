16+
Логотип Сиапресс
USD  77,3233   EUR  84,1116  

Новости

Больше новостей
Проект очистки Саймы в ближайшие годы начнет осуществляться?
Комментировать
0
Ваша покупательская способность за последние полгода...

выросла 11.8%

снизилась 70.1%

осталась неизменно высокой 7.1%

осталась неизменно низкой 5.5%

не знаю 5.5%

Всего голосов: 127

Комментировать
0
Как вам новый проект реконструкции ГКЦ?

Хорошо 24%

Плохо 29%

Не знаю 47%

Всего голосов: 100

Комментировать
0
Как вы оцениваете идею превратить «Аврору» в спортивно-досуговый центр?

Положительно 66.7%

Отрицательно 22.8%

Не знаю 10.5%

Всего голосов: 114

Комментировать
0
Больше опросов

​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс доллара превысил 78 рублей, евро - выше 85 рублей впервые с апреля 2022 года

​Курс доллара превысил 78 рублей впервые с апреля 2022 года
Фото: pixabay

Курс доллара в ходе валютных торгов сегодня на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Одновременно курс евро поднялся выше 85 рублей - таких значений европейская валюта также не достигала с 20 апреля прошлого года.

Рубль резко упал в конце февраля 2022 года. 10 марта прошлого года доллар достиг своего максимума - 121,53 рубля. Власти ввели ограничительные меры для стабилизации ситуации, после чего рубль начал укрепляться, достигнув 29 июня минимума к доллару на уровне 50,01 руб. Затем российская валюта постепенно ослаблялась – к концу ноября доллар торговался уже по 61 руб. В декабре началось резкое падение рубля - к концу месяца доллар подскочил до 69,9 руб.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 16:52, просмотров: 147, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 851
  2. ​В Сургуте две женщины упали с 9 этажа 696
  3. Рентгенхирурги СОКБ спасли более 450 югорчан от потери нижней конечности 450
  4. ​В Югре выявили 66 новых случаев ковида, больше всего - среди пенсионеров 387
  5. Югорчанка потеряла 1,6 млн рублей из-за лжеинвестиций в «Газпром» 378
  6. Пожилая югорчанка переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса легковушки 373
  7. Что нужно знать о бездомных собаках? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 361
  8. ​Ольга Патрактинова: «При возникновении финансовых проблем лучше не прятаться от кредитора…» 351
  9. ​Югре вручили кубок «За развитие биатлона» 344
  10. Геолог-пенсионер позвонил губернатору Югры, чтобы та помогла с открытием мастерской 331
  1. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 2866
  2. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 2264
  3. ​Галаховы 2127
  4. ​Экс-заместитель директора и ее семья взяли у сургутского водоканала миллионный долг и не вернули половину 1915
  5. ​Кирилл Киселев: «С 1 мая автобусных маршрутов в Сургуте станет меньше на четверть. Но в целом сеть станет лучше» 1864
  6. ​Приглашение к разговору 1768
  7. ​МТС объявила о глобальном ребрендинге 1670
  8. Спуск в купальниках по заснеженному склону пройдет в Сургуте 1644
  9. Зеленые зоны Сургута начнут обрабатывать от клещей с 28 апреля 1623
  10. ​Сургутянам пригрозили штрафами за выход на лед 1620
  1. ​Был ли майдан? 14548
  2. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 9687
  3. Время первых. Полвека назад в Сургуте… 3788
  4. Женщины в Думе Сургута. Дина Биглова-Фатова 3724
  5. Поверенный Его Величества 3538
  6. Город Нового года 3119
  7. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 3107
  8. ​Бхай или не бхай? 2996
  9. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2952
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 2904

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика