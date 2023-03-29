В Тюменской области построено и реконструировано 120 км лесных дорог

28 марта в ходе рабочего визита в Тюмень министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. На встрече обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также подготовка региона к весеннему паводку и пожароопасному сезону.

Александр Моор сообщил, что подготовительная работа начата осенью прошлого года. На землях лесного фонда построено и реконструировано 120 км лесных дорог, устроено и прочищено порядка 20 тысяч км противопожарных минерализованных полос.

«В этом году запланирована реконструкция 100 километров дорог противопожарного назначения. В рамках реализации регионального проекта по сохранению лесов закуплено 160 единиц лесопожарной техники и 3 тысячи 480 единиц противопожарного оборудования», – доложил Александр Моор. Все части системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона готовы к работам по предназначению.

Глава МЧС России Александр Куренковпоставил задачу: «К началу пожароопасного сезона в регионе должны быть в полном объеме выполнены запланированные превентивные мероприятия. Риск перехода огня с лесного фонда на строения должен быть сведен к минимуму».

Как отметил губернатор, к сожалению, причиной большей части лесных пожаров является человеческий фактор. Он обратился к землякам: «Будьте бдительны, берегите себя и окружающих. Строго соблюдайте правила безопасности и все ограничения, которые будут введены на время пожароопасного сезона».